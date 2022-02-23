Астропрогноз на март 2022 года: Рыбам нужно настроить режим дня, а Львам сфокусироваться на финансах

Дева

Девам в марте стоит избавиться в первую очередь от ненависти. Это чувство будет обладать весьма деструктивными последствиями, поэтому важно научиться уважать даже тех людей, которые им не нравятся. Это сэкономит время, нервы и энергию для чего-то более важного. Сила небесных покровителей Дев с 10 по 27 марта будет немного ниже обычного, поэтому в этот период лучше не рисковать и не уходить с головой в те дела, которыми заниматься нет никакого желания. Что касается любви и отношений, то в этой сфере Дев ждет спокойствие и тишина.

Весы

Весам в марте нужно находиться в полной гармонии с собой. В противном случае их могут ждать финансовые потери, неурядицы на работе и в любви. Любое неосторожное замечание в адрес близкого человека может вызвать болезненную реакцию, так что лучше говорить только что-то хорошее, либо не говорить ничего. В принципе, Весам это по силам, ведь эти люди редко подталкивают кого-то на конфликты. Наступает время традиционализма, следования правилам и устоям прошлого. Также астрологи советуют почаще обращаться за советами к старшим поколениям.

Скорпион

Скорпионам важно сделать чистку дома и души. В этом им помогут пять простых методик. Так начало весны пройдет в максимально приемлемом настроении. Астрологи считают, что сейчас есть риск упустить что-то важное, поскольку внимание Скорпионов может быть немного рассеянным. Нужно быть осторожнее в моменты принятия решение. Важно взвешивать все за и против, обращаясь за помощью к интуиции. Люди, которых Скорпионы принимают за друзей, могут показать себя с совсем иной стороны. Враги же. Наоборот, могут внезапно стать более уступчивыми.

Стрелец

У Стрельцов ожидаются некоторые трудности с 6 по 10 марта. Также этим людям с 6 по 10 число и в целом в марте нужно перестать тащить разный хлам в свою душу — обиды, переживания, злобу и зависть. В отношении тех, кто был к ним не особо приветлив и добр, стоит сменить гнев на милость. Чем быстрее Стрельцы простят плохих и неприятных людей, тем быстрее смогут реализовать свои самые важные идеи и планы.

Козерог

У Козерогов в первой половине марта возможны перепады настроения. Это результат смены времени года. Весна почти всегда действует таким образом на людей данного знака. Если не унять свои переживания, может образоваться огромная брешь в биополе, которую уже не заделать быстро. Несмотря на трудности, Козероги в марте смогут преодолеть множество преград и проблем на своем пути. Март — один из самых продуктивных месяцев 2022 года, в который Козероги смогут заработать больше денег и просто стать счастливее.

Водолей

Водолеи в марте смогут без особых проблем найти применение всем своим способностям: проницательности, креативности и харизме. Чтобы в финансовой и рабочей сферах все получалось, Водолеям нужно иметь четкий план действий. Астрологи рекомендуют людям данного знака как можно реже находиться во враждебной среде. Неприятные люди будут оказывать на Водолеев очень сильное влияние. Вторая половина месяца идеально подходит для командировок и смены обстановки, крупных покупок.

Рыбы