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Астропрогноз на март 2022 года: Рыбам нужно настроить режим дня, а Львам сфокусироваться на финансах

Подснежники. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Март — один из самых важных месяцев в году. Он пробуждает нас к жизни и помогает обретать силы, веру в себя, оптимизм. Ночные светила будут на нашей стороне, но астрологи все равно дали несколько полезных советов для каждого из знаков Зодиака.

Март — время изменения жизни в целом, но не стоит упускать возможность изменить себя самих. Первый месяц весны принесет всем нам только добро и удачу, так что настраивайтесь на лучшее.

Овен

Овнам необходимо быть максимально позитивными, особенно в том случае, если люди этого знака находятся в поисках счастья. Астрологи советуют быть чуточку прагматичнее, дабы избежать неудач и проблем на работе и в любви. Безрассудные поступки и риски до добра точно не доведут. Смотреть на мир через призму оптимизма — это умение, которое свойственно почти всем Овнам. В марте стоит им делиться с окружающими. Если кому-то будет не доставать этого оптимизма, нужно будет им поделиться. Вселенная не оставит таких Овнов без награды.

Телец

У Тельцов наступает хорошее время для попыток найти вторую половинку. Точнее, это время продолжается и будет активным вплоть до конца апреля. Март — отличный период для знакомств и начала отношений. Главное — не спешить, проверяя совместимость с будущим партнером. Также важно помнить, что у любой монеты есть две стороны. Отношения принесут новую ответственность, снизят количество времени, которое можно посвящать себе любимым. Важно как следует взвесить все за и против, чтобы не навредить ни себе, ни понравившемуся человеку.

Близнецы

Близнецам в марте нужно впитывать в себя все самое лучшее. Важно быть рядом с источниками силы: местами, людьми и событиями. Также важно заниматься спортом и постоянно пребывать в движении. Также звезды и планеты хотят, чтобы Близнецы больше работали. На горизонте могут возникнуть новые возможности в виде отличных идей, прозрений, планов. Еще один важнейший нюанс этого месяца — интуиция. Они будет чуточку ослаблена из-за упадка Меркурия. В целом март будет для Близнецов относительно продуктивным и приятным, хоть и не без сюрпризов.

Рак

Ракам в середине марта могут сниться дурные сны. Чтобы плохие сновидения не оказывали отрицательное воздействие на Раков, можно воспользоваться советами о том, как оставить негатив в прошлом. Звезды дадут многим Ракам дар убеждения. Эти люди смогут более эффективно внушать свои мысли и идеи окружающим. Это хорошо в работе, но не очень полезно дома. Семья и вторая половинка точно не захотят, чтобы их сознанием управляли, поэтому придется быть осторожнее в общении и не навязывать никому свои мысли, идеи. Нужно быть дипломатичнее.

Лев

Финансовая сторона жизни в марте может довольно часто беспокоить Львов, поэтому им необходимо сфокусировать свои мысли на ней. Ночные светила на стороне этих людей, но им все равно не нужно рисковать. На горизонте могут появляться трудности различных масштабов и в самых разных сферах. Окружающие своевременно предупредят Львов, если тем будет грозить какая-то опасность.

Дева

Девам в марте стоит избавиться в первую очередь от ненависти. Это чувство будет обладать весьма деструктивными последствиями, поэтому важно научиться уважать даже тех людей, которые им не нравятся. Это сэкономит время, нервы и энергию для чего-то более важного. Сила небесных покровителей Дев с 10 по 27 марта будет немного ниже обычного, поэтому в этот период лучше не рисковать и не уходить с головой в те дела, которыми заниматься нет никакого желания. Что касается любви и отношений, то в этой сфере Дев ждет спокойствие и тишина.

Весы

Весам в марте нужно находиться в полной гармонии с собой. В противном случае их могут ждать финансовые потери, неурядицы на работе и в любви. Любое неосторожное замечание в адрес близкого человека может вызвать болезненную реакцию, так что лучше говорить только что-то хорошее, либо не говорить ничего. В принципе, Весам это по силам, ведь эти люди редко подталкивают кого-то на конфликты. Наступает время традиционализма, следования правилам и устоям прошлого. Также астрологи советуют почаще обращаться за советами к старшим поколениям.

Скорпион

Скорпионам важно сделать чистку дома и души. В этом им помогут пять простых методик. Так начало весны пройдет в максимально приемлемом настроении. Астрологи считают, что сейчас есть риск упустить что-то важное, поскольку внимание Скорпионов может быть немного рассеянным. Нужно быть осторожнее в моменты принятия решение. Важно взвешивать все за и против, обращаясь за помощью к интуиции. Люди, которых Скорпионы принимают за друзей, могут показать себя с совсем иной стороны. Враги же. Наоборот, могут внезапно стать более уступчивыми.

Стрелец

У Стрельцов ожидаются некоторые трудности с 6 по 10 марта. Также этим людям с 6 по 10 число и в целом в марте нужно перестать тащить разный хлам в свою душу — обиды, переживания, злобу и зависть. В отношении тех, кто был к ним не особо приветлив и добр, стоит сменить гнев на милость. Чем быстрее Стрельцы простят плохих и неприятных людей, тем быстрее смогут реализовать свои самые важные идеи и планы.

Козерог

У Козерогов в первой половине марта возможны перепады настроения. Это результат смены времени года. Весна почти всегда действует таким образом на людей данного знака. Если не унять свои переживания, может образоваться огромная брешь в биополе, которую уже не заделать быстро. Несмотря на трудности, Козероги в марте смогут преодолеть множество преград и проблем на своем пути. Март — один из самых продуктивных месяцев 2022 года, в который Козероги смогут заработать больше денег и просто стать счастливее.
 
Водолей

Водолеи в марте смогут без особых проблем найти применение всем своим способностям: проницательности, креативности и харизме. Чтобы в финансовой и рабочей сферах все получалось, Водолеям нужно иметь четкий план действий. Астрологи рекомендуют людям данного знака как можно реже находиться во враждебной среде. Неприятные люди будут оказывать на Водолеев очень сильное влияние. Вторая половина месяца идеально подходит для командировок и смены обстановки, крупных покупок.

Рыбы

Рыбам в марте нужно срочно настроить правильно режим дня. Есть несколько веских причин пораньше вставать по утрам, на которые точно стоит обратить внимание. Звезды и планеты помогут Рыбам в выработке новых полезных привычек, так что ещё можно попробовать наладить питание и заняться спортом. Основной лейтмотив этого месяца — саморазвитие, работа над собой. Люди данного знака смогут выйти на новый уровень, начать новую жизнь. В трудные минуты астрологи советую им прислушиваться к шестому чувству и не торопиться с решениями.

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