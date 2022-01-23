ПРИЗНАЛАСЬ! ⟩ Актриса Татьяна Васильева в 4-летнем возрасте стала жертвой педофила

74-летняя российская актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала, что в детстве она стала жертвой педофила. Растление началось, когда будущей звезде советского экрана было всего четыре года. К девочке приставал друг семьи, а открыться родителям она боялась. Татьяна Григорьевна впервые рассказала об этом неприятном эпизоде во вчерашнем выпуске программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый. Это была часть моей жизни, очень большая. Это было детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и так это все закончилось», — призналась Васильева.

Актриса говорит, что она несколько раз хотела рассказать о случившемся родителям, однако так и не нашла в себе силы сделать это. По мнению актрисы, ее отец и мать такого «просто не пережили бы». Именно из-за случившейся с ней трагедии Васильева боялась заводить детей, а когда они все же появились, старалась вывести их на откровенность. Артистка считает, что с преступлениями сексуального характера можно бороться только максимальной оглаской. Именно поэтому она поддержала свою коллегу по ремеслу Елену Проклову, которая в прошлом году рассказала о домогательствах со стороны Олега Табакова.