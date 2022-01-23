ПРИЗНАЛАСЬ! ⟩ Актриса Татьяна Васильева в 4-летнем возрасте стала жертвой педофила
Артистка впервые рассказала о сексуальных домогательствах, которым она подверглась в детстве. Извращенцем оказался близкий друг семьи Васильевой, пишет eg.ru.
Артистка впервые рассказала о сексуальных домогательствах, которым она подверглась в детстве. Извращенцем оказался близкий друг семьи Васильевой, пишет eg.ru.
74-летняя российская актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала, что в детстве она стала жертвой педофила. Растление началось, когда будущей звезде советского экрана было всего четыре года. К девочке приставал друг семьи, а открыться родителям она боялась. Татьяна Григорьевна впервые рассказала об этом неприятном эпизоде во вчерашнем выпуске программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, играть, лазить везде, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый. Это была часть моей жизни, очень большая. Это было детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и так это все закончилось», — призналась Васильева.
Актриса говорит, что она несколько раз хотела рассказать о случившемся родителям, однако так и не нашла в себе силы сделать это. По мнению актрисы, ее отец и мать такого «просто не пережили бы». Именно из-за случившейся с ней трагедии Васильева боялась заводить детей, а когда они все же появились, старалась вывести их на откровенность. Артистка считает, что с преступлениями сексуального характера можно бороться только максимальной оглаской. Именно поэтому она поддержала свою коллегу по ремеслу Елену Проклову, которая в прошлом году рассказала о домогательствах со стороны Олега Табакова.
«Я уважаю, что Лена так себя повела, что она не отказалась от своего желания это сделать, никто ее не отговорил. Надеюсь, ей стало легче жить после этого», — высказалась Татьяна Васильева.