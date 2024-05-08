В пятницу, 10 мая, в столичном ночном клубе Cathouse Concert Hall состоится концерт украинской группы Chico & Qatoshi, а после начнется дискотека «Українська Вечірка».
В ЭТУ ПЯТНИЦУ! ⟩ В Таллинн с концертом приезжают популярные украинские исполнители
Chico & Qatoshi - группа, которая завоевала сердца миллионов украинцев. В пятницу они исполнят свои легендарные треки «Білі Троянди», «Допоможе ЗСУ», «Ластівки», «Панночка», «Bella» и многие другие.
Этот концерт будет настоящим праздником для всех, кто любит качественную украинскую музыку. А часть средств будет направлена на помощь ВСУ.
Мероприятие завершится шумной дискотекой «Українська Вечірка», на которой гостей вечера будут развлекать Dancing Dragons Project - Alessandro Minimo & Dr Ormusson.
Не упустите такую уникальную возможность быть частью этого необычного вечера и получить заряд невероятной энергии!
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