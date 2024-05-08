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ФОТО Дженнифер Лопес поразила замученным видом на красной дорожке Met Gala 2024

Limon.ee
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Дженнифер Лопес на Met Gala 2024
Дженнифер Лопес на Met Gala 2024 Фото: Angela Weiss

Хоть публика и была под впечатлением от роскошного наряда актрисы, ее лицо вовсе не было праздничным.

Дженнифер Лопес появилась на Met Gala 2024 в потрясающем наряде. 54-летняя актриса царила на красной дорожке в прозрачном платье Schiaparelli с эффектным скульптурным декольте и глубоким вырезом.

Невероятный длины шлейф платья, украшенного серебряными блестящими листьями и лозами, тянулся за певицей, когда она поднималась по ступеням Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Однако, и гости вечера, и поклонники обратили внимание на уставшее лицо звезды.

Фото: Carlos Barria

На фото, которые папарацци выложили в Сеть без привычной обработки, на нас смотрит грустная, уставшая женщина за 50. На лице Лопес морщинки, под глазами круги.

Фото: ANDREW KELLY

Пользователи явно не привыкли видеть красотку в таком виде. При этом на пафосное мероприятие Джей Ло прибыла одна, ее мужа Бена Аффлека рядом не было. Неизвестно, по какой причине актер пропустил светский раут.

Фото: ANDREW KELLY
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