ФОТО Дженнифер Лопес поразила замученным видом на красной дорожке Met Gala 2024

Дженнифер Лопес появилась на Met Gala 2024 в потрясающем наряде. 54-летняя актриса царила на красной дорожке в прозрачном платье Schiaparelli с эффектным скульптурным декольте и глубоким вырезом.

Невероятный длины шлейф платья, украшенного серебряными блестящими листьями и лозами, тянулся за певицей, когда она поднималась по ступеням Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Однако, и гости вечера, и поклонники обратили внимание на уставшее лицо звезды.

Фото: Carlos Barria

На фото, которые папарацци выложили в Сеть без привычной обработки, на нас смотрит грустная, уставшая женщина за 50. На лице Лопес морщинки, под глазами круги.

Фото: ANDREW KELLY

Пользователи явно не привыкли видеть красотку в таком виде. При этом на пафосное мероприятие Джей Ло прибыла одна, ее мужа Бена Аффлека рядом не было. Неизвестно, по какой причине актер пропустил светский раут.

Фото: ANDREW KELLY