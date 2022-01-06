Татьяна Космынина вспоминает Марию Кленскую: вокруг нее всегда было какое-то волшебство

«Один раз в жизни я подошла к знакомой только по сцене актрисе на улице и сказала, что она - богиня, а я преклоняюсь перед ее талантом. Ни к кому никогда ни до ни после. Спасибо за то, что Вы были, дорогая Мария!» - пишет в социальных сетях Космынина.

Космынина рассказала Elu24, когда впервые увидела Кленскую на сцене. «Это была пьеса Шаффера «Три О» в постановке Лембита Ульфсака для Русского театра, в которой играла Кленская», - вспоминает Космынина.

«Я тогда училась в театральной студии, это было в конце 90-х. Я ходила на все спектакли, чтобы посмотреть, как играет Мария. Для меня она была богиней. Я даже запомнила ее текст», - говорит актриса.

«Сейчас можно сказать, что я была ее фанатом. Ее большая поклонница», - заявляет она, добавляя, что Кленская ничего о ней не знала. «Десять лет спустя, когда я уже сама была актрисой, я встретила ее случайно на улице, рассказывает Космынина. - Вокруг нее всегда было какое-то волшебство».

Кленская очень скромно приняла комплименты от Космыниной. «Не думаю, что я была первой, кто говорил ей такие слова», - сказала актриса.