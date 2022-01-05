ВИДЕО ⟩ Участница “Ледникового периода” сняла в полуфинале бюстгальтер, ошарашив жюри и зрителей

Полуфинал популярного шоу «Ледниковый период» отметился «горячей» постановкой с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Екатерины Бобровой. Выпуск шоу был показан в эфире «Первого канала» 2 января.

Танцевавшая в паре с актером Макаром Запорожским спортсменка продемонстрировала сценку из культового фильма «Бриллиантовая рука» под песню «Помоги мне». В постановке Запорожский, до этого получивший травму, исполнял роль персонажа Юрия Никулина – Семена Горбункова.

В конце сценки Боброва, как и ее героиня в фильме, сняла бюстгальтер и выкрикнула знаменитую фразу: «Не виноватая я! Он сам пришел!». После этого немало немало ошарашенный такой откровенностью на льду зал взорвался аплодисментами. Жюри шоу поставило паре максимальные баллы и не скупились на положительные комментарии.

Судя по реакции Дарьи Мороз и Даниила Спиваковского они не ожидали от участницы шоу подобного перфоманса. «Сегодня Катюха нам выдала такое!» – не сдержалась Татьяна Навка, оценивая номер.