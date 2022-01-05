ВИДЕО ⟩ Участница “Ледникового периода” сняла в полуфинале бюстгальтер, ошарашив жюри и зрителей
Полуфинал популярного шоу отметился незаурядным номером, сообщает Topnews.
Полуфинал популярного шоу отметился незаурядным номером, сообщает Topnews.
Танцевавшая в паре с актером Макаром Запорожским спортсменка продемонстрировала сценку из культового фильма «Бриллиантовая рука» под песню «Помоги мне». В постановке Запорожский, до этого получивший травму, исполнял роль персонажа Юрия Никулина – Семена Горбункова.
Судя по реакции Дарьи Мороз и Даниила Спиваковского они не ожидали от участницы шоу подобного перфоманса. «Сегодня Катюха нам выдала такое!» – не сдержалась Татьяна Навка, оценивая номер.
Ранее TopNews писал о том, что в Сеть утекли имена победителей «Ледникового периода».