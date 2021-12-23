ФОТО ⟩ Лучше бы разделись! Футболисты сборной Бельгии устроили праздничную фотосессию
Футболисты сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии, пишет Sports.ru.
Футболисты сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии, пишет Sports.ru.
Игроки сфотографировались в праздничных декорациях в стилистике детских фотографий.
В фотосессии приняли участие братья Торган и Эден Азары, Аксель Витсель и Кевин Де Брюйне (в том самом розовом свитшоте).
"Всё начинает напоминать о Рождестве", - приводит строчку из праздничной песни Twitter команды.
It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021
Галерея: Футболисты сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии