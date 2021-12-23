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ФОТО ⟩ Лучше бы разделись! Футболисты сборной Бельгии устроили праздничную фотосессию

ФОТО: https://www.rbfa.be/en

Футболисты сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии, пишет Sports.ru.

Игроки сфотографировались в праздничных декорациях в стилистике детских фотографий.

В фотосессии приняли участие братья Торган и Эден Азары, Аксель Витсель и Кевин Де Брюйне (в том самом розовом свитшоте).

"Всё начинает напоминать о Рождестве", - приводит строчку из праздничной песни Twitter команды.

Галерея: Футболисты сборной Бельгии снялись в рождественской фотосессии

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