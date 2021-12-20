Врач назвал пять главных составляющих питания для восстановления после коронавируса

Избежать их помогут витамины и правильное питание. Илья Хохлов, врач-терапевт, рассказал о главных его элементах для восстановления после болезни, пишет Medikforum.ru.

Витамин D

Витамин D необходим в зимний период практически всем россиянам из-за нехватки солнечного света и таких продуктов в рационе, как жирная морская рыба, оливковое масло, авокадо, орехи. Витамин D важен для иммунной системы в целом, а для восстановления после коронавируса особенно. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что прием витамина D в профилактической дозировке 400–1000 МЕ на 22% снижает риск развития дыхательных инфекций и значительно повышает общие защитные функции организма.

Вдобавок нормализация уровня витамина D поможет остановить и выпадение волос, если оно началось после болезни. Ведь витамин D отвечает за усвоение кальция, основного скрепляющего материала в структуре волос.

Полезные жирные кислоты

В первую очередь в их списке очищенная омега-3. Она улучшает усвоение витамина D, поддерживает нормальную работу сальных желез и водно-жировой баланс кожи. Омега-3 входит в состав клеточных мембран мозга и сердца и в равной степени важна для работы обоих этих органов. Прием омега-3 доказанно укрепляет сердечно-сосудистую систему, что актуально для тех, у кого после коронавируса появилась одышка, тахикардия или проблемы с давлением. А те, кто заметил у себя проблемы с памятью и вниманием, после курса омега-3 увидят изменения в лучшую сторону.

Магний и витамин B6

Согласно еще одному исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, коронавирус влияет на когнитивные способности. Чем сильнее протекала болезнь, тем сильнее проявляется после нее так называемый мозговой туман — заторможенность во время интеллектуального труда, неясность мыслей, сложности в концентрации на длительное время. Комплекс магния с витамином B6 поможет укрепить нервную систему, снять нервное напряжение, которое зачастую мешает концентрации, и мышечное напряжение, а также наладить режим сна и бодрствования.

Клетчатка и пробиотики

Эти два элемента помогут восстановить микробиом кишечника, который нарушается после приема лекарств, особенно антибиотиков, и от несоблюдения режима питания во время болезни. Здоровый микробиом — это и полноценное усвоение витаминов, и нормализация уровня холестерина, и выведение токсинов из организма, и улучшение иммунитета, ведь именно полезные кишечные бактерии уничтожают значительную часть патогенов, попадающих к нам в организм с пищей.

Если свежих овощей в рационе недостаточно, можно приобрести клетчатку в виде порошка из семян подсолнечника и добавлять ее в каши, супы или смузи. Клетчатку стоит принимать сразу вместе с пробиотиками, поскольку она создает питательную среду для жизнедеятельности полезных бактерий.

Больше белка и меньше сахара

Это один из универсальных принципов правильного питания, но во время восстановления после коронавируса он особенно важен. Дело в том, что сладкая пища вызывает в крови скачок сахара, повышение уровня глюкозы. При этом любая еда — это потенциальный носитель патогенов, вредных бактерий и вирусов.

В результате скачок сахара становится для иммунной системы сигналом о том, что нужно приготовиться к борьбе со вторжением патогенов, а значит, усиливает иммунный ответ на любые раздражители. И чем выше скачок сахара, тем сильнее этот сигнал. Поэтому от пищи с большим количеством сахара сильно повышается риск воспалений, причем как серьезных, так и небольших, вроде прыщиков.