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И МЫ ТОЖЕ ЕДИМ! ⟩ Врач заявила об опасности популярной новогодней закуски

Шпроты. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский нутрициолог Анна Четверикова назвала шпроты очень вредным продуктом. По ее словам, они могут оказывать влияние на геном клетки. Эксперт поделилась этим в беседе с РИА Новости.

«Многие думают, что шпроты — это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно», — заявила Четверикова.

По словам доктора, в продукте может содержаться бензапирен — один из самых опасных канцерогенов. Он имеет свойство накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. «При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность — 363 ккал на 100 граммов, жиров — 32.4, а белков — 17.4», — отметила эксперт.

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