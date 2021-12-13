ВИДЕО ⟩ Легендарный новостной ролик с интервью президента Леннарта Мери в туалете аэропорта разносится по миру

В марте 1997 года в Эстонии произошел вроде бы забавный, но на самом деле весьма поучительный случай с далекоидущими последствиями. Тогдашний президент республики Леннарт Мери (1929-2006) собрал пресс-конференцию в мужском туалете Таллинского аэропорта! Сделал он это сразу после визита в Японию во главе эстонской бизнес-делегации, пишет Zelecot.



Дело в том, что после встреч с императором Акихито, премьер-министром Хасимото и депутатами парламента Страны Восходящего солнца, Леннарт Мери на деловом семинаре в Осаке поинтересовался у представителей местной Торгово-промышленной палаты, как Эстония может привлечь иностранных инвесторов. Тадасико Йосино-сан, президент общества дружбы между Японией и Эстонией, посещавший последнюю еще с 1994 года, осторожно высказал свое мнение о том, что туалеты в аэропорту Таллина могли бы быть и получше.



По свидетельству очевидцев, Леннарт Мери сильно покраснел и пробормотал что-то вполголоса по-эстонски, а затем пообещал лично провести инспекцию этих уборных. Согласно законам японской этики, Йосино-сан смутился и извинился, а эстонский президент уверил его, что смущаться надо ему самому.



Именно эта неловкая ситуация послужила преамбулой для знаменитой пресс-конференции в туалете. В свою очередь она повлекла за собой модернизацию всего Таллинского аэропорта, так как именно с него начинается знакомство иностранных гостей со всей страной. В 2013 году в обновленном аэропорту даже была установлена полностью автоматическая система паспортного контроля при пересечении границы стран Шенгенского пространства.