ВИДЕО ⟩ Легендарный новостной ролик с интервью президента Леннарта Мери в туалете аэропорта разносится по миру

Наверняка многие помнят, как Леннарт Мери устроил пресс-конференцию в туалете Таллиннского аэропорта, чтобы продемонстрировать, в каком ужасном состоянии находится место, которое первым посещают прилетевшие в Эстонию пассажиры
Он также трактовал эту идею тем, что нужно изменить, чтобы Эстония стала более современной страной.
Народ отметил стиль управления Мери. «Великолепно! Обращая внимание на слабые стороны страны, президент сделал Эстонию одну из самых грамотно управляемых стран в мире».
В марте 1997 года в Эстонии произошел вроде бы забавный, но на самом деле весьма поучительный случай с далекоидущими последствиями. Тогдашний президент республики Леннарт Мери (1929-2006) собрал пресс-конференцию в мужском туалете Таллинского аэропорта! Сделал он это сразу после визита в Японию во главе эстонской бизнес-делегации, пишет Zelecot.
Дело в том, что после встреч с императором Акихито, премьер-министром Хасимото и депутатами парламента Страны Восходящего солнца, Леннарт Мери на деловом семинаре в Осаке поинтересовался у представителей местной Торгово-промышленной палаты, как Эстония может привлечь иностранных инвесторов. Тадасико Йосино-сан, президент общества дружбы между Японией и Эстонией, посещавший последнюю еще с 1994 года, осторожно высказал свое мнение о том, что туалеты в аэропорту Таллина могли бы быть и получше.
По свидетельству очевидцев, Леннарт Мери сильно покраснел и пробормотал что-то вполголоса по-эстонски, а затем пообещал лично провести инспекцию этих уборных. Согласно законам японской этики, Йосино-сан смутился и извинился, а эстонский президент уверил его, что смущаться надо ему самому.
Именно эта неловкая ситуация послужила преамбулой для знаменитой пресс-конференции в туалете. В свою очередь она повлекла за собой модернизацию всего Таллинского аэропорта, так как именно с него начинается знакомство иностранных гостей со всей страной. В 2013 году в обновленном аэропорту даже была установлена полностью автоматическая система паспортного контроля при пересечении границы стран Шенгенского пространства.