Притягивают бедность: что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния

Бросать мелочь на стол

К примеру, если у вас накопилось слишком много мелочи, и вы ее хотите пересчитать, не стоит высыпать деньги на стол. Это может привести к бедности и печалям. А если оставить деньги на столе надолго, им быстро найдется применение. Хранить мелочь нужно лишь в кошельке, копилке или отдельной коробке.

Ставить сумку на пол

Другая примета гласит: сумку с кошельком ни в коем случае нельзя ставить на пол. Тем самым вы проявляете неуважение к деньгам. А они в свою очередь могут наказать вас за непочтительное обращение с ними, пишет Rsute.

Пустой кошелек

Кроме того, не стоит оставлять кошелек пустым. Там всегда должна находиться даже маленькая монета или купюра.

Давать деньги в долг понедельник

В народе также верили, что одолженные деньги в долг в один из дней могут притянуть нищету. Примета гласила: не стоит этого делать по понедельникам, чтобы не рассориться с близкими. Принимать долги тоже лучше в другой день.

Подбирать найденные деньги

А найденные на улице деньги — вовсе не к богатству. А наоборот. Поднимая их, вы забираете себе не только чужие деньги, но и финансовые трудности хозяина. Да и неизвестно, сколько они там пролежали и, соответственно, впитали негативной энергетики, которая также перейдет к подбирающему.

Тратить деньги сразу

Также одна из примет гласит: как только вы получили деньги, не стоит их сразу тратить. Нужно дать хотя бы ночь полежать им дома. Так вокруг человека образуется благоприятная финансовая аура, которая будет притягивать их.

Хвастаться пачками денег