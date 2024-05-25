«Совершенно случайно посылку отправляют в пункт выдачи, который находится в 20 километрах от нужного мне места! Настоящее дневное приключение ради одной посылки, если ехать за ней на общественном транспорте», - говорит Мартин из Вастсе-Куусте, который вынужден в последние дни много ездить на машине из-за Smartpost.
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Долгая поездка за одной посылкой: житель Эстонии недоволен системой Smartpost
Хотя жизнь на свежем воздухе в тихой деревне кажется идиллией, заказ посылок превращается в настоящую головную боль. Мартин из Вастсе-Куусте испытал это на собственном опыте. «Кажется, каждый второй клиент бегает по пунктам выдачи. Но меня это не устраивает!» - говорит мужчина.