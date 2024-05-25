Долгая поездка за одной посылкой: житель Эстонии недоволен системой Smartpost

Хотя жизнь на свежем воздухе в тихой деревне кажется идиллией, заказ посылок превращается в настоящую головную боль. Мартин из Вастсе-Куусте испытал это на собственном опыте. «Кажется, каждый второй клиент бегает по пунктам выдачи. Но меня это не устраивает!» - говорит мужчина.