Бежавшая в Латвию украинский блогер София Стужук: «Я в своей лучшей форме»

София Стужук опубликовала впечатляющее видео, показывающее преображение ее тела. «Сразу скажу, я не претендую на роль бикини-модели или спортсменки. Я просто показываю, как я легко изменилась за полгода, без изнурительных тренировок и диет».

Только последние два месяца она регулярно тренируется и придерживается своего плана питания.

София не скрывает, что, по ее мнению, всегда была в хорошей форме, несмотря на то, что были разные жизненные этапы, особенно отмечая, что она родила четверых детей, а также пережила травмирующие моменты. «Стоит ли говорить о том, что эти постоянные гормональные изменения и стрессы делают с организмом?» - задает она риторический вопрос.

«Это удивительное и восхитительное чувство - видеть, как твое тело может преображаться. Производишь на свет малышей - и за это платишь цену: своим здоровьем, временем и внешним видом. Но только временно. Ведь потом это все можно скорректировать при небольшом количестве мотивации, любви к себе, знаний и труда», - заметила Стужук.

В 2020 году София потеряла любимого и отца своих троих детей, который умер после заражения Covid-19. В результате психической травмы она впервые в жизни набрала вес. Два года потребовалось, чтобы привести тело в порядок, но уже в 2023 году она снова забеременела.

София считает, что теперь достигла своего идеального тела. «По моим ощущениям, впервые в жизни я нахожусь в лучшей форме». Она подчеркивает, что получила это без хирургического вмешательства (кроме увеличения груди) и без приема каких-либо медикаментов.

Напомним, что с началом войны в Украине София переехала в Латвию. Она замужем за гражданином Латвии Антоном. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.