ГОРОСКОП НА 26 МАЯ Весы быстро решат сложные задачи, а у Стрельцов начало дня будет беспокойным

Это благоприятный день для творческой деятельности, любых занятий, позволяющих дать волю фантазии. На многие вещи, казавшиеся привычными, сейчас можно взглянуть по-иному. Вероятны хорошие новости издалека, часто они наталкивают на интересные мысли, помогают решить, что делать дальше.

Овен

Плодотворный день, который дает вам шанс сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Однако не стоит думать, что достичь поставленных целей будет легко. Куда вероятнее, что вам придется потрудиться. Некоторым Овнам предстоит исправлять ошибки, допущенные окружающими. Радости в этом мало, но вы не жалуетесь. Люди, которым вы сегодня оказываете важные услуги, позже щедро отблагодарят вас. Вся вторая половина дня благоприятна для общения и дарит массу позитивных эмоций. Это подходящее время для дружеской встречи или романтического свидания.

Телец

Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждение важных вопросов. Никто не может вывести вас из равновесия; даже самые упрямые прислушиваются к вашим аргументам, а со временем признают, что вы были правы. Возможны предложения о сотрудничестве. Некоторые Тельцы смогут заняться делом, которое давно казалось им интересным. Не исключены перемены к лучшему в семейных отношениях. Вы станете лучше понимать тех, кто вам дорог. День подходит для того, чтобы обсуждать общие планы, да и просто поговорить о будущем очень полезно.

Близнецы