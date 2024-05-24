ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ Глоба назвала три знака Зодиака, у которых с 24 мая наступят успешные дни

По словам знаменитого астролога Тамары Глобы, в список вошли люди, родившиеся под знаком Близнецы. Дела, даже самые сложные, им удастся решить как по щелчку пальцев. И не только решить, но и получить хорошие деньги. И такие поступления заметно укрепят их кошелек, рассказала астролог на своем Телеграм-канале.

Победителями станут и Раки, которым судьба дарует много способов разбогатеть. Вы даже можете попытать счастье, купив лотерейный билет. А вдруг именно сейчас вам повезет.

Скорпионы окажутся единственными из волшебного перечня, кому придется приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого результата. Но это того стоит, потому что все лавры достанутся именно им.