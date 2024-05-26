Мадонна после года отношений разошлась бойфрендом-боксером, который младше нее на 35 лет

По крайней мере, именно так изданию The Sun утверждает инсайдер. Причиной разрыва пары стал насыщенный рабочий график Мадонны. Звезда находилась в концертном туре и почти не виделась с младшим на 35 лет бойфрендом. Чувства влюбленных начали угасать и остыли.

«Мадонна почти не видела Джоша месяцами, потому что ее график был насыщенным. Отношения просто сошли на нет», - отметил источник.

Также известно, что пара разошлась без скандалов. К слову, хоть они и прекратили романтические отношения, но Мадонна и Джош после разрыва остались замечательными друзьями.

«Пока что продолжение их отношений невозможно, ведь чувства остыли, но они остаются друзьями», - добавил источник.

Отметим, об отношениях Мадонны и Джоша Поппера стало известно в начале марта 2023 года. Парочка сообщила о своем романе, когда начала делиться довольно пикантными общими снимками.