Популярную американскую рэп-исполнительницу задержали за попытку вывоза наркотиков из Амстердама

Впрочем, о событиях мир узнал еще до появления статей в прессе: во время задержания Ники не растерялась и начала вести прямой эфир в соцсетях, в котором показывала, как спорит с полицейскими. Певица утверждала, что у нее нет с собой наркотиков, однако сотрудники полиции все же настояли, чтобы она села в фургон и отправилась в участок.

Позже Минаж опубликовала еще одно видео, в котором она разговаривает с мужчиной - по всей видимости, сотрудником аэропорта - о своем багаже. Мужчина объясняет исполнительнице, что ее багаж необходимо проверить более тщательно по требованию полиции.

В конце концов, Ники оштрафовали на 350 евро и отпустили. У прокуратуры нет точных данных о том, какой именно объем наркотических веществ пыталась провести артистка, однако вес составил менее 100 граммов. По словам Ники, ее продержали в полицейском участке около шести часов, а после этого она еще 20 минут ждала в самолете, при том, что сам перелет должен был длиться 50 минут. Из-за этого она была вынуждена в последний момент отменить шоу в Манчестере.

Ники заявила, что обязательно разберется в этой ситуации со своими адвокатами. Она считает, что кто-то намеренно пытался саботировать ее турне Pink Friday 2 - самое обширное в карьере исполнительницы. Действия сотрудников полиции Нидерландов Минаж назвала незаконными.

«Мне пытались помешать провести каждое шоу. Они забрали мои чемоданы прежде, чем я успела их проверить. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку сорвать тур после того, как все остальное провалилось. Все, что они сделали, незаконно», - заявила звезда.