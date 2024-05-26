«ОТДЫХ ЗА СЧЕТ ЖИЗНЕЙ?» Несмотря на жару береговая охрана на озере не работала. G4S объясняет ситуацию

Солнечная погода и теплая вода в озере на выходных выманили всех любителей пляжного отдыха. «Столько детей купается, а спасателей нет!» - описывает жительница Вильянди Кади ситуацию на пляже озера Паала в Вильянди в субботу.

«Будем откровенны, это совершенно тупо! Температура вечером 28 градусов, а вода почти 21 градус, все дети резвятся в воде, а на пляже нет никого, кто бы за ними присмотрел», - добавляет она, выражая свою обеспокоенность. «Люди, которые пришли на пляж без детей, разговаривают с другими людьми и даже не заметят, если ребенку понадобится помощь в воде!»