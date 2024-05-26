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«ОТДЫХ ЗА СЧЕТ ЖИЗНЕЙ?» Несмотря на жару береговая охрана на озере не работала. G4S объясняет ситуацию

Limon.ee
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Береговая охрана на озере Паала в Вильянди в субботу не работала весь день.
Береговая охрана на озере Паала в Вильянди в субботу не работала весь день. Фото: Erakogu

В субботу на пляже озера Паала в Вильянди было много людей, которые наслаждались жаркой погодой. «Дети резвились в воде, но за ними никто не следил», - объяснила жительница Вильянди, чей взгляд привлекла закрытая будка береговой охраны. Максим Туул, руководитель отдела по связям с общественностью G4S, объяснил, что местные власти заключили контракт на услуги береговой охраны на период с июня по август.

Солнечная погода и теплая вода в озере на выходных выманили всех любителей пляжного отдыха. «Столько детей купается, а спасателей нет!» - описывает жительница Вильянди Кади ситуацию на пляже озера Паала в Вильянди в субботу.

«Будем откровенны, это совершенно тупо! Температура вечером 28 градусов, а вода почти 21 градус, все дети резвятся в воде, а на пляже нет никого, кто бы за ними присмотрел», - добавляет она, выражая свою обеспокоенность. «Люди, которые пришли на пляж без детей, разговаривают с другими людьми и даже не заметят, если ребенку понадобится помощь в воде!»

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