В субботу на пляже озера Паала в Вильянди было много людей, которые наслаждались жаркой погодой. «Дети резвились в воде, но за ними никто не следил», - объяснила жительница Вильянди, чей взгляд привлекла закрытая будка береговой охраны. Максим Туул, руководитель отдела по связям с общественностью G4S, объяснил, что местные власти заключили контракт на услуги береговой охраны на период с июня по август.
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«ОТДЫХ ЗА СЧЕТ ЖИЗНЕЙ?» ⟩ Несмотря на жару береговая охрана на озере не работала. G4S объясняет ситуацию
Солнечная погода и теплая вода в озере на выходных выманили всех любителей пляжного отдыха. «Столько детей купается, а спасателей нет!» - описывает жительница Вильянди Кади ситуацию на пляже озера Паала в Вильянди в субботу.