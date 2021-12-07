УЖЕ МЕЧТАЕТЕ ОБ ЭТОМ САЛАТЕ? ⟩ Назван наиболее безопасный для фигуры рецепт оливье
Диетолог рассказала, какие ингредиенты можно заменить на более полезные, пишет mk.ru.
Диетолог рассказала, какие ингредиенты можно заменить на более полезные, пишет mk.ru.
Популярные новогодние салаты вызывают много нареканий у диетологов ввиду своей высокой калорийности. Однако если взять самый популярный на праздничном столе салат оливье, существует способ сделать его гораздо менее вредным для здоровья и фигуры — для этого необходимо заменить часть ингредиентов.
Так, диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха призвала россиян заменить вареную колбасу в салате на отварную говядину — это заметно снизит степень вреда от блюда. В говядине, в отличие от переработанного мяса в виде колбасы, нет консервантов и добавок, также в нем больше белка и меньше жира.
Также в оливье можно снизить количество сахара и соли за счет замены соленых огурцов на свежие. Помимо этого заправлять салат лучше не магазинным, а домашним майонезом собственного приготовления — благо рецептов его приготовления в Интернете великое множество.
Специалист отметила, что, следуя ее рекомендациям, можно снизить калорийность оливье в два раза.