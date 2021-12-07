УЖЕ МЕЧТАЕТЕ ОБ ЭТОМ САЛАТЕ? ⟩ Назван наиболее безопасный для фигуры рецепт оливье

Так, диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха призвала россиян заменить вареную колбасу в салате на отварную говядину — это заметно снизит степень вреда от блюда. В говядине, в отличие от переработанного мяса в виде колбасы, нет консервантов и добавок, также в нем больше белка и меньше жира.

Также в оливье можно снизить количество сахара и соли за счет замены соленых огурцов на свежие. Помимо этого заправлять салат лучше не магазинным, а домашним майонезом собственного приготовления — благо рецептов его приготовления в Интернете великое множество.

Специалист отметила, что, следуя ее рекомендациям, можно снизить калорийность оливье в два раза.