Вт, 7.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

УЖЕ МЕЧТАЕТЕ ОБ ЭТОМ САЛАТЕ? ⟩ Назван наиболее безопасный для фигуры рецепт оливье

Оливье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Диетолог рассказала, какие ингредиенты можно заменить на более полезные, пишет mk.ru.

Популярные новогодние салаты вызывают много нареканий у диетологов ввиду своей высокой калорийности. Однако если взять самый популярный на праздничном столе салат оливье, существует способ сделать его гораздо менее вредным для здоровья и фигуры — для этого необходимо заменить часть ингредиентов.

Так, диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха призвала россиян заменить вареную колбасу в салате на отварную говядину — это заметно снизит степень вреда от блюда. В говядине, в отличие от переработанного мяса в виде колбасы, нет консервантов и добавок, также в нем больше белка и меньше жира.

Также в оливье можно снизить количество сахара и соли за счет замены соленых огурцов на свежие. Помимо этого заправлять салат лучше не магазинным, а домашним майонезом собственного приготовления — благо рецептов его приготовления в Интернете великое множество.

Специалист отметила, что, следуя ее рекомендациям, можно снизить калорийность оливье в два раза.

НАВЕРХ
Back