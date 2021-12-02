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ДИКАРИ ⟩ В баре на Украине соорудили писсуар из руки бронзового Ленина

Памятники Ленину и Сталину в музее Маарьямяги ФОТО: Shutterstock

В баре в Днепре соорудили писсуар из руки бронзового Ленина. О том, где именно находится заведение, не сообщается. Владельцы опасаются, что туалет могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.

В Днепре обнаружилось очень креативное заведение. Владельцы одного из городских баров соорудили в туалете необычный писсуар из бронзовой руки памятника Ленину. Об этом пишет издание «Вести.ua».

Раньше скульптура украшала одну из днепровских площадей, однако теперь у неё новая задача — удивлять посетителей заведения. На кадрах видно, что на руке отсутствуют некоторые пальцы. Возможно, кто-то решил их открутить и забрать памятный сувенир домой.

О том, где именно находится бар, не сообщается. Владельцы стараются не разглашать местонахождение, чтобы сохранить изюминку заведения как можно дольше. Они опасаются, что унитаз могут декоммунизировать из-за гравировки с серпом и молотом.

Фото надругательства над фигурой Владимира Ильича смотрите ЗДЕСЬ! 

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