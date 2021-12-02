СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ⟩ Чета эстонских актеров показала чудесные фото своей семьи

Актриса Саара Пиус поделилась прекрасными моментами со своей в рекламном посте в своем аккаунте в Instagram. На фотографиях изображены дочь актрисы Сусанна, сын Михкель, которому этой весной исполнился год, она сама и ее супруг актер Мярт Пиус.