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СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ⟩ Чета эстонских актеров показала чудесные фото своей семьи

На этой неделе эстонская актриса Саара Пиус поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями, от которых на сердце становится тепло.

Актриса Саара Пиус поделилась прекрасными моментами со своей в рекламном посте в своем аккаунте в Instagram. На фотографиях изображены дочь актрисы Сусанна, сын Михкель, которому этой весной исполнился год, она сама и ее супруг актер Мярт Пиус.

Саара и Мярт поженились в июне 2019 года.

Смотри чудесные снимки!

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