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ВИДЕО ⟩ Санта-Клаус стал геем в новогодней рекламе норвежской почты

Санта-Клаус. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Норвежская почтовая служба Posten всех переплюнула и сделала самую креативную рекламу своих услуг, рассказав о любимом человеке Санты. Но комментарии под видео неоднозначные, пишет Сегодня.

Почтовая служба презентовала увлекательную рождественскую рекламу, посвященную 50-летию отмены в Норвегии закона, запрещающего однополые браки, в которой показала историю Санта-Клауса. Ролик разработало агентство POL.

Видео называется "Когда Гарри встретил Санту" как референс к известной романтической комедии "Когда Гарри встретил Салли". Реклама повествует о мужчине по имени Гарри, который случайно увидел Санту в своем доме в канун Рождества и влюбился. Несколько секунд они застыли и молча смотрели друг на друга, после чего Санта быстро исчез в дымоходе, потому что, как известно, у него куча дел.

Дальше Гарри снова и снова ожидает возвращения Санты на Рождество. С годами они сближаются, и однажды Санта пообещал Гарри вернуться. Наконец уставший от разлуки Гарри пишет Санте письмо, загадывая единственный подарок: "Все, что я хочу на Рождество – это ты". Тогда Санта просит эльфов помочь доставить подарки, чтобы побыть с Гарри.

Интересно, что большинство комментариев в YouTube положительные, но осталось и много недовольных людей: "Новая версия сказки, повествующая о том как у Деда Мороза появилась Снегурочка", "Да вы больны на голову", "Моему второму отцу понравилось", "Вовремя Ютюб дизлайки убрал... А если серьезно при всей неоднозначности ролика, до поцелуя было вполне годно".

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