Ольга Бузова рассказала, почему льет слезы по ночам

Ольга Бузова много страдала в своей жизни. Она пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, потом он отобрал у нее дорогой «Мерседес», который сам и дарил. Затем воспитанницу «Дома-2» жестоко предал блогер Дава, которого она называла женихом. Затем поющая ведущая угодила в больницу. А через несколько месяцев она, не успев порадоваться, была с позором изгнана из МХАТа. Оля не скрывает, что рыдает в подушку.

«Это стресс, слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: «Оль, работать – прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить», – поделилась сверкнувшая стрингами звезда на вечеринке по случаю 25-летия Муз-ТВ.

Действительно, Бузовой не позавидуешь. А ведь еще и злопыхатели не дремлют. «Очень часто в течение многих лет слышу от совершенно разных людей, что я ведьма, что заключила контракт с дьяволом. Люди ищут в моих песнях, танцах и появлениях на той или иной премии тайный смысл. Ищут зашифрованные знаки и на полном серьезе пытаются разгадать их», – заявила певица.

К слову, Бузова верит в потусторонние силы и не раз становилась участницей шоу «Битва экстрасенсов». Там-то артистке и рассказали, что она наделена способностью предвидеть будущее и воплощать в реальность свои заветные желания.