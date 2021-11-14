Стас Намин впервые рассказал о болезни Максима Галкина
Известный музыкант Стас Намин рассказал о ситуации в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он отметил, что дело здесь в самочувствии ее мужа Максима Галкина.
Известный музыкант Стас Намин рассказал о ситуации в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он отметил, что дело здесь в самочувствии ее мужа Максима Галкина.
В беседе с журналистами проекта «Ты не поверишь» на канале НТВ Стас Намин, который уже много лет дружит с Пугачевой, заявил, что певица серьезно относится к мерам предосторожности в период пандемии, несмотря на вакцинацию, пишет TopNews.ru.
Примадонна, по его словам, просит людей, в которых она не уверена, не подходить к ней без маски. По его словам особенно это касается журналистов.
«Там Макс немножко заболел», – добавил Намин. Музыкант впрочем не объяснил, чем именно страдает Галкин. Известно, что юморист, также, как и Пугачева, прошел вакцинацию от коронавируса.