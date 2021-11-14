Гороскоп на 14 ноября: хороший день для увеличения собственной эрудиции

Овен

Подходящий день для общения и коротких поездок. Среди разнообразных известий, которые вы получите, будут встречаться забавные новости и странные предложения. Часть информации потребует пересмотра и очистки от посторонних деталей, выявления сути, возможно - неожиданным путем. Вы можете переменить свое мнение о некоторых знакомых, а также о средствах связи или передвижения. Чтобы избежать опозданий, рассчитывайте время, включая в текущие планы отклонения от намеченного рабочего графика. Не спорьте с непосредственным начальством, если не находитесь в дружеских отношениях, пишет Dvorec.ru.

Телец

Часть ваших покупок будет продиктована необходимостью и может быть совершена вопреки уже намеченным планам. В этом есть и положительный момент: непосредственная нужда в конкретных мелочах избавит вас от бесплодных попыток спорить, размышлять и сомневаться. Сама ситуация заставит вас сделать выбор, проявив хитрость, изобретательность. Есть смысл задуматься о приобретении принадлежностей, связанных с организацией общения, чтением, письмом, учебой, развитием, путешествиями. Но в течение этого дня довольно трудно решиться на покупку, просто доставляющую удовольствие.

Близнецы

Вам будет легко встроиться в предлагаемые условия, обстоятельства. Повышается ваша подвижность, а также и лукавство, хитрость, изворотливость. Информированность пойдет вам на пользу, независимо от характера сведений, в курсе которых вы стремитесь оставаться. Благодаря этим качествам вы сумеете угодить старшим, успеть выполнить возложенные на вас обязанности, связанные с домом, семейным общением, ведением повседневного хозяйства. Официальные договоренности подвергнутся пересмотру и могут быть временно отложены до выяснения существенных, принципиальных деталей.

Рак

Если вы сумеете хладнокровно и беспристрастно относиться к связям и новостям этого дня, а также постараетесь держать при себе полученные сведения, то останетесь удовлетворены событиями, в которые были вовлечены. Из затруднительного положения, беспокоящего вас, вы найдете остроумный выход. В финансовой сфере это позволит избежать лишних расходов, или возместить потерю другими путями. Дети-Раки обнаружат интерес к запретным темам или к обычной игре в прятки. Родителям не стоит запрещать им проявлять лукавство и таинственность, но последить за безопасностью их занятий все же следует.

Лев

Разнообразие контактов, общение с приятелями и единомышленниками отвлечет вас от напряженных и ответственных раздумий, связанных с семейными делами. Обмениваться мнениями с людьми станет гораздо легче, в том числе - и с членами семьи, так как даже в сложных вопросах они будут готовы пойти на компромисс. Если вам хочется уговорить близких на тайный оригинальный поступок, на решение с неопределенным исходом, на жертву, приступайте к переговорам прямо сегодня. Но перед этим вам необходимо тщательно взвесить собственные возможности, а сделать это будет не так просто, как кажется.

Дева