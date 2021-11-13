Ученые вынесли вердикт: фильтрованное пиво опасно для здоровья

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого удалось установить, что фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека. Об этом сообщает издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Специалисты выяснили, что во время фильтрации в напиток попадают различные тяжелые металлы, концентрация которых часто превышает установленную норму. В частности, в жидкости присутствуют свинец и мышьяк, содержание которого в фильтрованном пиве в восемь раз больше допустимого.