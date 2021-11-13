Ученые вынесли вердикт: фильтрованное пиво опасно для здоровья
Ученые выяснили, что популярный напиток может быть небезопасен для человека, пишет Пятый канал.
Ученые выяснили, что популярный напиток может быть небезопасен для человека, пишет Пятый канал.
Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого удалось установить, что фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека. Об этом сообщает издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Специалисты выяснили, что во время фильтрации в напиток попадают различные тяжелые металлы, концентрация которых часто превышает установленную норму. В частности, в жидкости присутствуют свинец и мышьяк, содержание которого в фильтрованном пиве в восемь раз больше допустимого.
Источники такого «загрязнения» продуктов исследователи не называют. Однако, предположительно, на такой результат может оказывать влияние диатомовая земля — кремнистая осадочная горная порода — поскольку именно диатомит используют в качестве фильтра для очищения алкогольных напитков от осадка.