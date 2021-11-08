Кая Каллас занимается просмотром развлекательных видеороликов в разгар коронакризиса?

Один внимательный читатель написал Elu24 , что премьер-министр Кая Каллас лайкает видео Геворкяна в Instagram. «Чем занимается премьер-министр в разгар коронакризиса? Сидит в Instagram и ставит лайки?» – спрашивает читатель. По состоянию на понедельник, более 600 человек нуждались в стационарном лечении из-за вспышки коронавируса, а Эстония возглавляет список по количеству заражений.

Премьер-министру понравился один скетч, которым Геворкян поделился с подписчиками в соцсетях. Комик предстает в образе автомобильного эксперта, который ждет клиента в автомастерской на замену резины. Однако последний немного опаздывает, после чего Геворкян говорит: «Приходите снова через две недели, но не опаздывайте. Нас ждет следующий клиент».