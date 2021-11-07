ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ 18-летняя эстонская школьница вошла в историю на международном конкурсе красоты

Мария Хелеен Тынисте, получившая в конце августа титул королевы красоты, тогда рассказала программе Reporter, что хотела давно принять участие в конкурсе красоты, но ей долгое время не хватало смелости подать заявку. "Наконец я решилась на этот шаг" - радостно объявила она после церемонии награждения.

Ученица 12 класса Мария Хелеен представляла Эстонию на конкурсе Miss Globe 2021. Победительницей конкурса стала 28-летняя Морин Монтань из Филиппин. Наша девочка заняла 9-е место и получила престижный титул «Любимица публики».

«Конечно, эмоции переполняли меня, - призналась Мария Хелеен. - Я была уже очень, очень счастлива, когда завоевала 9-е место. Когда же меня назвали "Любимицей публики", я прыгала от восторга», - отмечает девушка. Она считает, что это не только ее титул, но и звание всех жителей Эстонии.