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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ 18-летняя эстонская школьница вошла в историю на международном конкурсе красоты

Мария Хелеен Тынисте ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

18-летняя Мария Хелеен Тынисте, завоевавшая титул эстонской королевы красоты в 2021 году, представляла Эстонию на конкурсе The Miss Globe в Албании 6 ноября. Юная мисс вошла в историю, потому что была удостоена звания «Любимица публики» на международном конкурсе красоты. «Это не только мой титул, но и общий титул всего эстонского народа!» - гордо заявила Мария Хелеен Elu24.

Мария Хелеен Тынисте, получившая в конце августа титул королевы красоты, тогда рассказала программе Reporter, что хотела давно принять участие в конкурсе красоты, но ей долгое время не хватало смелости подать заявку. "Наконец я решилась на этот шаг" - радостно объявила она после церемонии награждения.

Ученица 12 класса Мария Хелеен представляла Эстонию на конкурсе Miss Globe 2021. Победительницей конкурса стала 28-летняя Морин Монтань из Филиппин. Наша девочка заняла 9-е место и получила престижный титул «Любимица публики».

«Конечно, эмоции переполняли меня, - призналась Мария Хелеен. - Я была уже очень, очень счастлива, когда завоевала 9-е место. Когда же меня назвали "Любимицей публики", я прыгала от восторга», - отмечает девушка. Она считает, что это не только ее титул, но и звание всех жителей Эстонии.

Мама Марии Хелеен, Ингрид Тынисте, также участвовала в конкурсе «Мисс Эстония» в 1989 году и стала первой принцессой. Она уверена, что ее дочь должна и дальше покорять зарубежные конкурсы красоты. «Ты уже запрыгнула на карусель, и спрыгнуть невозможно», - говорит она.

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