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КОГДА ВЕДЬМЫ ЗЛЯТСЯ ⟩ Беременная участница эстонской «Битвы экстрасенсов» рассказала, почему подралась в прямом эфире со своим учителем

Ведьма Викери ФОТО: Kuvatõmmis

В последнем сезоне эстонской «Битвы экстрасенсов» многих зрителей впечатлила ведьма Викери, читающая карты. Недавно она заявила в социальных сетях о своей беременности и опубликовала восхитительный снимок пишет Elu24.

На фото мы видим довольно внушительный живот, значит, роды не за горами. Викери отметила под постом, что все мы являемся частью магии.

Скандальная ссора

Ведьма Викери запомнилась зрителям не только своим профессионализмом, но и самой большой ссорой в прошлом сезоне. В апреле ведьма Викери и руководивший ею маг Гейт подрались прямо в эфире. 

Ясновидящие в программе должны были найти душу умершего в одном из домов в Отепя. Викери и Гейт работали отдельно, но когда ведьма озвучила свою версию, что могло произойти в доме, маг закрыл ей рот, авторитетно заявив, что «мы этого не знаем и не узнаем!»

Темпераментная ведьма разозлилась на такое поведение учителя и спросила, почему у него такие негативные мысли. «Не мешайте мне сейчас, - попросила Викери. «Ах, я тебе мешаю? Что ж, думаю, на этом спектакль закончен», - раздраженно ответил Гейт.

Присутствующие не понимали, что происходит с ведьмой Викери. Когда ведущий спросил, не будут ли они работать в паре, Викери ответила, что последние две задачи она решила сама. «Я не получаю от него никаких указаний! Мне никто не помогает, а сейчас он просто мне мешает! Он сидит в моей голове, я не могу сосредоточиться на выполнении задания и ничего не вижу», - призналась ведьма.

Викери хотела работать над проектом со своим первым учителем, волшебником Анзори, но не получилось, а учитель Гейт стал врагом. Гейт, со своей стороны, заявил, что он не может помогать своей ученице, так как та ничего не спрашивала и не просила.

К сожалению, эта часть «Битвы экстрасенсов» стала последней для ведьмы Викери, а сезон выиграла дочь Кирсти Тиммер Мерили Тиммер.

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