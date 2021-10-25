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Астрологический прогноз на ноябрь для всех знаков Зодиака

Ноябрь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вместе с ноябрьскими дождями и первыми снежинками с неба на нас обильно будут сыпаться разнообразные, хотя по большей части и мелкие, заботы и дела. Как совладать с ними и не потерять внутреннего равновесия — Marie Claire рассказывает в астрологическом прогнозе.

Ноябрь 2021 даст самое неожиданное развитие тем делам, которые нам казались весьма предсказуемыми. В этом месяце очень полезно выйти за рамки привычного, найти себе новый способ общения или новый круг досуга. Для людей, которые любят животных, есть интересный совет — попробуйте повзаимодействовать с каким-то экзотичным животным: это может пробудить в вас новые энергии.

Небесные светила обещают успех в бизнесе тем, кто уже давно и плотно им занимается. Также месяц хорош для старта финансовых проектов. Начинать можно даже в одиночку. Но все же следует иметь в виду такие меры, как страховка и запасные планы на случай, если дела получат неблагоприятное развитие.

В романтическом плане всех нас ждет полная неопределенность, так как аспект Венеры в Козероге будет создавать дисбаланс в любовных отношениях. В связи с этим возможны перепады настроения. У кого-то разговор может зайти о расставании, а уже через пять минут все снова будет хорошо.

Важные даты

Венера входит в Козерога (5 ноября). Люди в этот период будут подвержены противоречивым настроениям. От близких можно ожидать некоторую сухость в проявлении эмоций, да и каждый из нас может ощутить в себе отсутствия желания проявлять о ком-либо заботу, а также держать сердце открытым. Виноваты, конечно, планеты, но справляться с этими воздействиями предстоит нам. В связи с этим важно держать внутренний мир под постоянным надзором и внутренним усилием преодолевать ту сухость, которую приносит в наше настроение созвездие Козерога.

Меркурий входит в Скорпиона (6 ноября). Наступает, активный период работы с информацией, продолжительных и объемных переписок. Повышается значимость межличностных взаимодействий. В ряде случаев может случиться так, что наличие симпатии или неприязни между двумя людьми повлечет за собой какие-то последствия, которые отразятся на их профессиональной сфере. В особо запущенных случаях следует ожидать, что найдутся и такие уникумы, которые постараются навредить карьере друг друга. Если таковой появился в ближайшем окружении, лучше вообще избегать какого-либо взаимодействия с ними. Также не следует забывать и о том, что Скорпион — это колючий и мстительный знак Зодиака. Так что некоторым обязательно «прилетит» из прошлого. В связи этим очень важно быть настороже. Радует тот факт, что такое астрологическое состояние продлится совсем недолго.

Солнце входит в Стрельца (22 ноября). Период успешности, дружелюбия, побед в авантюрах, приключений и путешествий. Чем активнее себя проявит человек в это время, тем больше шансов на то, что небесные светила завалят его подарками. Впрочем, все же следует отметить, что Огненные и Воздушные знаки в этот период будут счастливее, чем Земляные и Водные. В их случае предстоит приложить меньше усилий для того, чтобы добиться успеха и привлечь удачу в жизнь. Но все же звезды дружелюбны сейчас ко всем. Главное — не лежать без дела на диване, иначе никаких положительных изменений не произойдет. Тут важно понимать, что астрология — это один фактор, но помимо него есть еще фактор — это самостоятельно приложенные усилия.

Соединение Солнца и Меркурия (29 ноября). Уровень взаимопонимания между людьми возрастает. Сейчас очень полезно устраивать переговоры, собеседования и выяснять отношения по каким-то спорным вопросам. Но при этом не нужно пытаться продавить только свою линию. Всем людям нужно быть внимательными к мнению собеседника и идти на компромиссы, иначе благоприятное влияние Меркурия не сможет помочь найти решение сложной ситуации.

Овен

Овны, умерьте ваш пыл! Не следует сейчас идти в прямое противостояние с неблагоприятными для вас препятствиями. Стены не пробивают головой. В текущем месяце вам будет полезно искать обходные пути. Постарайтесь проявить фантазию, будьте изобретательны, но не забывайте о таком важном качестве вашего знака Зодиака, как целеустремленность. Да — вам нужно проявить упорство, но при этом проявить его необходимо в правильном направлении.

Телец

Наступает самое благоприятное время для отдыха. Вы можете зарядиться энергией и привести в гармонию свой внутренний мир, если проведете ноябрь 2021 года максимально спокойно, в домашнем уюте. Если у вас есть более активные планы, можно смело браться за их реализацию. Никаких препятствий этому небесные светила вам не предсказывают.

Близнецы

Не работайте на износ и не перегружайте себя делами. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Только так вы добьетесь максимальной эффективности и не будете переутомляться. Ударный труд — это не ваш путь, будьте в этом уверены. Небесные светила в то же время предостерегают некоторых близнецов от идеи забросить дела и посвятить все время развлечениям.

Рак

Раки, вот это да — вам захотят бросить вызов! Детали пока не ясны, но кажется, что речь идет о той сфере, в которой вы довольно хороши. Но все же не витайте в иллюзиях и не ввязывайтесь в противостояния только ради того, чтобы похвастаться своим преимуществом. Не распыляйте свою энергию понапрасну. Вы найдете ей более достойное и нужное применение.

Лев

Львы, в ноябре ваша основная активность будет сосредоточена на ночном времени суток. Что же делать? Ну, можно и перетерпеть. Но если вы не хотите терять время зря, есть смысл перенести часть своих задач, требующих ответственности, на ночное время. Так вы будете более эффективны.

Дева

Весь текущий месяц идеально походит для того, чтобы заботиться о своем теле. Фигура, кожа, лицо, волосы — все это должно попасть в фокус вашего критического внимания. Позаботьтесь о том, чтобы ваша внешность стала более эффектной. Это даст вам преимущество при общении с окружающими.

Весы

Наступает отличное время для путешествий. В принципе не столь важно, произойдут ли они пешим образом, при помощи транспорта или книг — в воображении. Куда важнее наполнить себя новыми впечатлениями в необычных для себя обстановках, чтобы начать мыслить нетривиально. В общем, заставьте свою фантазию работать — и она вам сослужит отличную службу.

Скорпион

Дорогие Скорпионы, никуда не деться от того, что вы можете ощутить некоторое одиночество. Куда деваться? Главное — не бросаться в крайности и не искать себе любого встречного в качестве компании. Вспомните о старых друзьях. Если они сейчас заняты, можно найти увлекательное занятие и для себя одного. Ну, и не забывайте про возможность виртуального общения.

Стрелец

Стрельцы, пора заняться хозяйством. По крайней мере, небесные светила отмечают, что это наиболее продуктивный род занятий на ближайшее время. Так почему бы не прислушаться к мнению звезд? В конце концов, ради этого мы и читаем гороскопы. Светила сообщают, что меняя окружение вокруг себя, вы преобразовываете собственную жизнь к лучшему.

Козерог

Текущий месяц принесет в вашу жизнь море удовольствия и массу приятных впечатлений. Однако важно помнить, что все блага — это результат ваших собственных усилий. Причем речь не об однодневных усилиях, а о труде, которому вы отдавали усилия на протяжении нескольких последних недель. Есть же такой, верно? Ну, вот, наконец, вы будете за него вознаграждены.

Водолей

У вас будет очень много сил, настоящая мощь, присущая победителям! Не следует тратить эту энергию на пустяки и бездействие. Вспомните о своих наиболее грандиозных планах. Самое время их реализовать, вы же согласны с этим? Не засиживайтесь, месяц пройдет очень быстро — моргнуть не успеете!

Рыбы

Наступает хорошее время для завершения старых начинаний. Открывайте списки отложенных дел и планов, на которые вам никогда не хватало времени. Станьте грозой своих дел — покажите им, что способны в кратчайшие сроки управиться с ними. Да, не все получится сделать в одиночку. Но вы ведь умеете убеждать других. Наверняка найдутся желающие помочь вам с этим.

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