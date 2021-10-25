Астрологический прогноз на ноябрь для всех знаков Зодиака

Соединение Солнца и Меркурия (29 ноября). Уровень взаимопонимания между людьми возрастает. Сейчас очень полезно устраивать переговоры, собеседования и выяснять отношения по каким-то спорным вопросам. Но при этом не нужно пытаться продавить только свою линию. Всем людям нужно быть внимательными к мнению собеседника и идти на компромиссы, иначе благоприятное влияние Меркурия не сможет помочь найти решение сложной ситуации.

Овен

Овны, умерьте ваш пыл! Не следует сейчас идти в прямое противостояние с неблагоприятными для вас препятствиями. Стены не пробивают головой. В текущем месяце вам будет полезно искать обходные пути. Постарайтесь проявить фантазию, будьте изобретательны, но не забывайте о таком важном качестве вашего знака Зодиака, как целеустремленность. Да — вам нужно проявить упорство, но при этом проявить его необходимо в правильном направлении.

Телец

Наступает самое благоприятное время для отдыха. Вы можете зарядиться энергией и привести в гармонию свой внутренний мир, если проведете ноябрь 2021 года максимально спокойно, в домашнем уюте. Если у вас есть более активные планы, можно смело браться за их реализацию. Никаких препятствий этому небесные светила вам не предсказывают.

Близнецы

Не работайте на износ и не перегружайте себя делами. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Только так вы добьетесь максимальной эффективности и не будете переутомляться. Ударный труд — это не ваш путь, будьте в этом уверены. Небесные светила в то же время предостерегают некоторых близнецов от идеи забросить дела и посвятить все время развлечениям.

Рак

Раки, вот это да — вам захотят бросить вызов! Детали пока не ясны, но кажется, что речь идет о той сфере, в которой вы довольно хороши. Но все же не витайте в иллюзиях и не ввязывайтесь в противостояния только ради того, чтобы похвастаться своим преимуществом. Не распыляйте свою энергию понапрасну. Вы найдете ей более достойное и нужное применение.

Лев

Львы, в ноябре ваша основная активность будет сосредоточена на ночном времени суток. Что же делать? Ну, можно и перетерпеть. Но если вы не хотите терять время зря, есть смысл перенести часть своих задач, требующих ответственности, на ночное время. Так вы будете более эффективны.

Дева

Весь текущий месяц идеально походит для того, чтобы заботиться о своем теле. Фигура, кожа, лицо, волосы — все это должно попасть в фокус вашего критического внимания. Позаботьтесь о том, чтобы ваша внешность стала более эффектной. Это даст вам преимущество при общении с окружающими.

Весы