Болдуин впервые высказался о трагедии со случайным убийством оператора с Украина: новые подробности истории

В своем твиттере актер принес соболезнования семье Галины Хатчинс, а также признался, что очень тяжело переносит эту трагедию и всячески помогает полиции в расследовании дела:

Не хватает слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я тесно сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, а также поддерживаю связь с мужем Галины, предлагая помощь ему и его семье.

Галина Хатчинс ФОТО: @Sort Twitter

Наряду с этим издание The New York Times сообщило, что оружие Алеку Болдуину перед входом в кадр передал помощник режиссера картины. По словам очевидцев, он взял один из трех пистолетов, подоготовленных для съемок и дал его Болдуину со словами «оно не заряжено». В своих показаниях помощник режиссера уточнил, что не знал, что в пистолете находились боевые патроны.

Алек Болдуин ФОТО: JAVIER ROJAS

Газета Los Angeles Times сообщает, что перед произошедшим съемочная группа жаловалась на нарушение правил безопасности. По словам источников, пистолет был неисправен и несколько раз давал осечку, однако заменять реквизит в итоге все равно не стали. По слухам, за пару часов до инцидента многие рабочие из-за нарушений требований безопасности даже покинули съемочную площадку в знак протеста, передает Spletnik.ru.

Тем временем родственники трагически погибшей Галины Хатчинс находятся вне себя от горя и намерены разобраться в произошедшем. Издание The Sun утверждает, что сейчас родители Галины пытаются вылететь с родной Украины в США, чтобы успеть на похороны дочери. Мать женщины в срочном порядке пытается получить необходимые документы для вылета.

Семья скорбит. Они без конца спрашивают и хотят получить ответы на свои вопросы. Если кто-то допустил ошибку, то ему придется заплатить. Они просто не понимают, как могло произойти нечто ужасное, ведь должны были принять необходимые меры безопасности,

— передает эмоции родителей погибшей Галины источник.