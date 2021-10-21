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Анастасия Волочкова представила публике нового избранника и обратилась к его бывшим женам

Анастасия Волочкова ФОТО: Valery Sharifulin

Весной Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным по имени Олег. Разрыв был для балерины болезненным, однако она быстро утешилась в объятиях нового ухажера. Звезда долгое время скрывала его личность, а сегодня решила наконец-то показать мужчину публике, пишет Starhit.ru.

45-летняя Анастасия Волочкова описывала избранника как красивого и сексуального мужчину. Сегодня слова кумира наконец смогли оценить поклонники. Звезда опубликовала совместный снимок с возлюбленным.

«Не стоит проводить расследования кто он, кем и где работает, сколько зарабатывает. Это просто мы. Счастливые утренние АВ – Анастасия и Владимир. Меня удивляет один момент. Почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, пусть и разведенным, тут же вырисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины и все остальные со своими дешевыми истериками. Дорогие мои! Я не угроза. Я любимая женщина!» – заявила артистка.

Волочкова объяснила, что опубликовала кадр с избранником в ответ на нападки соперниц. «Вы взбудоражены тем, что ваш бывший сейчас со мной? А где вы были, когда человек жил с вами? Почему вы его не любили и не ценили? Только спустя много лет вы вспоминаете о нем, в тот момент, когда на горизонте появляется Волочкова? – негодовала блондинка. – От женщины, которая дарит своему любимому человеку ласку, поддержку, любовь, верность и тепло, мужчина никогда не уйдет! Любая женщина может сделать так, что мужчина будет с ней! Для этого нужно быть настоящей, искренней, самодостаточной и уверенной в себе. По-волочковски! Если ваши бывшие приходят ко мне, стоит покопаться в своей проблеме и не обвинять в этом меня».

Балерина призвала бывших Владимира перестать говорить о нем гадости и заняться собственной жизнью. «Зависти людской нет границ! Но она обходит нас стороной. Постарайтесь найти в себе силы прощать успех, красоту, стройность тела, радость, влюбленность и счастье других. И у вас тоже будет счастье. И я уверена, что многие мои поклонники за меня радуются. Ведь блеск моих глаз от влюбленности виден и на сцене!» – заключила Анастасия


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