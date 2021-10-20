Кости видны сквозь кожу: Анджелина Джоли напугала публику внешним видом

Известная 46-летняя актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Marvel «Вечные», в котором она сыграла одну из ролей. Вместе со звездой на ковровую дорожку вышли и ее пятеро детей, которые пожелали поддержать маму во время показа. Однако многие обратили внимание не на трогательность момента, а на состояние Джоли, пишет Life.ru.

Анджелина Джоли с детьми ФОТО: CAROLINE BREHMAN

Актриса всю жизнь была довольно худой, потому что боролась с анорексией с подросткового возраста. Однако обычно на нее оказывали влияние либо — теперь уже бывший — муж Бред Питт, либо режиссеры фильмов, которые отказывались утверждать Джоли на роль, пока она не наберет вес. Но в последнее время здоровье звезды явно ухудшилось, ведь на премьере все заметили ее острые плечи, выпирающие ключицы, тонкие руки, проступающие кости и круги под глазами.

Актриса всегда переставала есть из-за стресса, поэтому по время развода с Брэдом Питтом, с которым она провела больше десяти лет вместе, Джоли полностью потеряла аппетит, пишет Central Recorder. Процесс по опеке над детьми длился долгих четыре года, поэтому состояние звезды оставляло желать лучшего. Доходило до такого, что дети уговаривали мать начать питаться, тревожась за нее.

Ситуация оказалась настолько критической, что папарацци поймали актрису выходящей из больницы — и о цели визита она не решилась сообщить. О своих операциях и борьбе с онкологией Джоли обычно рассказывала открыто, пытаясь мотивировать женщин заняться своим здоровьем и проходить регулярные осмотры. Поэтому такая скрытность навела ее фанатов на мысль, что помощь врачей потребовалась из-за дефицита веса и его влияния на организм.



