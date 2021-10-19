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«ЭКЩЕН» ⟩ Массовая драка между русскими и британцами в Турции попала на видео

Драка русских и британцев в Турции. ФОТО: скриншот видео с YouTube

В турецкой Анталье российские и британские туристы устроили массовую драку на входе в пятизвездочный отель. Причиной драки, в которой участвовали не менее 15 человек, стала девушка. 

Инцидент, участниками которого стала не менее 15 человек, попал на камеры наблюдения. Он произошел на входе в пятизвездочный отеле в районе Муратпаша.

На записи видно, как сначала двое мужчин схлестнулись в словесной перепалке, а после в ход пошли кулаки, после чего конфликт перерастает в массовую потасовку.

При этом разнимать дерущихся кинулась не охрана отеля, а присутствующие там женщины. Полиция также в конфликт не вмешивалась.

По данным издания The Sun, причиной драки стала девушка одного из россиян, на которую якобы засмотрелся британец, передает Topnews.ru.

В результате британец получил перелом руки, а россиянин перелом носа. Также пострадала гостиничная мебель.

Смотрите, как это было на видео! 


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