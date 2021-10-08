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ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ! ⟩ Видео: самая сексуальная женщина Эстонии отрывалась под самую популярную местную группу на открытии нового сезона медиагруппы Duo

Brigitte Susanne Hunt Kanal 2 peol. ФОТО: Remo Tõnismäe

На вечеринке Duo Meedia в четверг Бригитте Сюзанне Хунт выделялась своим невероятно стильным платьем. Но несмотря на шикарный наряд, она все же зажгла под песни своей любимой эстонской группы 2 Quick Start.

Бригитте Сюзанне Хунт бросилась в глаза абсолютно всем на вечеринке открытия нового сезона Duo Media в четверг. Это шикарное и немного откровенное черное платье идеально подходило красотке и вызывало зависть у многих женщин.

Бригитте не очень хотелось отвечать на вопрос, где же она нашла такое чудесное платье. «Деньги заплачены!» - сказала она с широкой улыбкой.

Бригитте Сюзанне Хунт на вечеринке Kanal2. ФОТО: Remo Tõnismäe

По Хунт словам, ей очень понравилась вечеринка, и она очень рада, что перешла на Kanal2.

«Отзывы, честно говоря, мега положительные, я очень этому рада. Часто, когда вы что-то делаете, люди молчат и если так происходит - это плохой проект. Однако, если люди нервничают или хвалят, это хорошо», - с гордостью сказала она порталу Elu24.

Когда на сцену вышла самая популярная в Эстонии группа 2 Quick Start, глаза Хунт тут же заблестели. По словам блондинки, эта группа - ее фаворит, а песня "One in a Million" должна была быть их в Роном песней.

Позже Бригитте можно было увидеть перед сценой, танцующей в первом ряду и подпевающей этой песне.

Смотри видео!

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