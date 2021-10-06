ФОТО! ⟩ Милота: дочери Кейт Пентус-Розиманнус торжественно вручили свидетельство о рождении

«Ити Лоретта торжественно получила свидетельство о рождении в Ратуше», - радуется министр в социальных сетях.

9 августа у Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса родилась дочь. «Наше маленькое чудо родилось вчера в полдень, и это счастье действительно невозможно описать словами», - подписала снимок мать.

«Мы сердечно благодарны акушерке Кадри Винкель, которая дала чувство защищенности и помогла действиями и словами во время родов», - добавила Кейт.

Малышка получила свидетельство о рождении в Ратуше ФОТО: Kuvatõmmis/Instagram @keit.pentus.r



