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ФОТО! ⟩ Милота: дочери Кейт Пентус-Розиманнус торжественно вручили свидетельство о рождении

Кейт Пентус-Розиманнус. ФОТО: Mailiis Ollino

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в августе родила дочь, которая только сейчас получила свидетельство о рождении.

«Ити Лоретта торжественно получила свидетельство о рождении в Ратуше», - радуется министр в социальных сетях.

9 августа у Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса родилась дочь. «Наше маленькое чудо родилось вчера в полдень, и это счастье действительно невозможно описать словами», - подписала снимок мать.

«Мы сердечно благодарны акушерке Кадри Винкель, которая дала чувство защищенности и помогла действиями и словами во время родов», - добавила Кейт.

Малышка получила свидетельство о рождении в Ратуше ФОТО: Kuvatõmmis/Instagram @keit.pentus.r

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