ФОТО! ⟩ Милота: дочери Кейт Пентус-Розиманнус торжественно вручили свидетельство о рождении
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в августе родила дочь, которая только сейчас получила свидетельство о рождении.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус в августе родила дочь, которая только сейчас получила свидетельство о рождении.
«Ити Лоретта торжественно получила свидетельство о рождении в Ратуше», - радуется министр в социальных сетях.
9 августа у Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса родилась дочь. «Наше маленькое чудо родилось вчера в полдень, и это счастье действительно невозможно описать словами», - подписала снимок мать.
«Мы сердечно благодарны акушерке Кадри Винкель, которая дала чувство защищенности и помогла действиями и словами во время родов», - добавила Кейт.