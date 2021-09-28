Непривитые эстонские призывники избегут срочной службы в этом году

Хотя и очевидно, что непривитые молодые люди будут освобождены от военной службы в этом году, представитель пресс-службы Генерального штаба Сил обороны капитан Айво Вахеметс не рекомендует уклоняться от службы. «Обязанность поступить на военную службу никуда не исчезает и переносится на будущее. В будущем призыв может попасть на такое время, которое не очень будет подходить призывнику и будет гораздо более неудобным. Поэтому разумно сделать это сейчас», – поясняет он.
Что происходит, когда молодые люди сознательно не предоставляют справку? «К настоящему времени вакцинированы более половины взрослых. У людей есть возможность создать цифровой сертификат вакцинации, перенесенной болезни или результате теста. Если у кого-то по какой-либо причине нет возможности предоставить одну из справок, то мы можем проводить тестирование и сами», – объясняет главный врач Сил обороны подполковник Тарго Луст.