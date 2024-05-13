СМОТРИТЕ Лишь в одной стране голосование на Евровидении дороже, чем в Эстонии

Таблица, опубликованная на тематической странице X (бывший Twitter) ESC Discord , показывает, сколько телезрителям придется заплатить, чтобы проголосовать за своего фаворита на Евровидении. В таблице указано, сколько стоит позвонить и отправить сообщение в каждую страну голосования на Евровидении.

Оказалось, что в ночь Евровидения больше всего за голосование заплатили испанцы, которым за один звонок пришлось заплатить 1 евро 45 центов . Эстонцы могли проголосовать на Евровидении всего на 5 центов дешевле. «Для Эстонии это все еще слишком дорого», - комментирует один фанат Евровидения. «Для нас это все равно дорого!» - добавляет другой.