Если в прошлом году голосование на Евровидении для жителей Эстонии было самым дорогим, то в этом году лишь испанцам пришлось раскошелиться еще больше. «Для Эстонии это все равно слишком дорого», считает один из фанатов Евровидения.
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СМОТРИТЕ ⟩ Лишь в одной стране голосование на Евровидении дороже, чем в Эстонии
Таблица, опубликованная на тематической странице X (бывший Twitter) ESC Discord, показывает, сколько телезрителям придется заплатить, чтобы проголосовать за своего фаворита на Евровидении. В таблице указано, сколько стоит позвонить и отправить сообщение в каждую страну голосования на Евровидении.