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СМОТРИТЕ Лишь в одной стране голосование на Евровидении дороже, чем в Эстонии

Limon.ee
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Фото: JESSICA GOW / REUTERS / Scanpix

Если в прошлом году голосование на Евровидении для жителей Эстонии было самым дорогим, то в этом году лишь испанцам пришлось раскошелиться еще больше. «Для Эстонии это все равно слишком дорого», считает один из фанатов Евровидения.

Таблица, опубликованная на тематической странице X (бывший Twitter) ESC Discord, показывает, сколько телезрителям придется заплатить, чтобы проголосовать за своего фаворита на Евровидении. В таблице указано, сколько стоит позвонить и отправить сообщение в каждую страну голосования на Евровидении.

Оказалось, что в ночь Евровидения больше всего за голосование заплатили испанцы, которым за один звонок пришлось заплатить 1 евро 45 центов . Эстонцы могли проголосовать на Евровидении всего на 5 центов дешевле. «Для Эстонии это все еще слишком дорого», - комментирует один фанат Евровидения. «Для нас это все равно дорого!» - добавляет другой.

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