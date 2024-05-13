В минувшие выходные прошло несколько весенних ярмарок во всей стране. Одна из них проходила в Варсту на юге Эстонии. Читатель Elu24 поделился с редакцией фотографиями с ярмарки.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ От квадроциклов до воздушных змеев: смотрите, что продавалось на одной из весенних ярмарок, проходивших в Эстонии
Сезон ярмарок в самом разгаре, и 11 мая в разных уголках Эстонии прошло в общей сложности 38 ярмарок. Среди них Тартуская весенняя ярмарка, Пярнуская ярмарка растений, Муствеэская весенняя ярмарка, Благотворительная пограничная ярмарка (Валга/Валка), ярмарка в Варсту и многие другие.
Один из участников весенней ярмарки в волости Рыуге, Вырумаа, поделился с редакцией Elu24 своими фотографиями. «Я родом из Харьюмаа и в последние годы нечасто бывал на ярмарках. Сейчас я наткнулся на хорошую деревенскую ярмарку в Варсту. Там было много торговцев. Продавалось всё: от поделок для дома и одежды до квадроциклов и воздушных змеев. Для последних был довольно сильный и холодный ветер, но все же», - рассказывает он, добавляя, что руководитель ярмарки также периодически называл температуру воздуха, которая в начале ярмарки была +6, а в конце - +10.
На ярмарке выступили ученики школы Варсту, музыкальный коллектив NaguMerelaine и Варстуский драматический кружок. «Актерская труппа Культурного центра Варсту стала приятным дополнением к музыкальным выступлениям», - говорит один из посетителей ярмарки.
Смотрите в галерее, что продавалось на ярмарке: