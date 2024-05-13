ГАЛЕРЕЯ От квадроциклов до воздушных змеев: смотрите, что продавалось на одной из весенних ярмарок, проходивших в Эстонии

Один из участников весенней ярмарки в волости Рыуге, Вырумаа, поделился с редакцией Elu24 своими фотографиями. «Я родом из Харьюмаа и в последние годы нечасто бывал на ярмарках. Сейчас я наткнулся на хорошую деревенскую ярмарку в Варсту. Там было много торговцев. Продавалось всё: от поделок для дома и одежды до квадроциклов и воздушных змеев. Для последних был довольно сильный и холодный ветер, но все же», - рассказывает он, добавляя, что руководитель ярмарки также периодически называл температуру воздуха, которая в начале ярмарки была +6, а в конце - +10.