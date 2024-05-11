«Моя семья очень расстроена»: принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон

Будущий король Великобритании заявил, что жена «чувствует себя хорошо».

Принц Уэльский совершил свою первую официальную поездку с момента наследования герцогства Корнуольского. Уильям, которого местные знают как герцога Корнуольского, прибыл на остров Сент-Мэри на лодке с Треско, одного из меньших островов.

Сына короля Карла III отвезли на небольшое расстояние от гавани в общественную больницу Святой Марии, где он встретился с персоналом и узнал о планах относительно большого нового расширения. Оно предусматривает строительство нового медицинского и социального учреждения на территории герцогства Корнуолл.

«Силли... Какой замечательный способ провести утро пятницы!» - отметил муж Кейт Миддлтон, поделившись видео своего визита.

По прибытии принца его встретила Трейси Смит, которая отвечает за администрацию больницы.

«Я спросила, как там принцесса Кейт и как дети, и сказала, что надеюсь, что им будет интересно провести время здесь летом. Он сказал, что очень хотел бы, чтобы это произошло. Принц и принцесса Уэльские время от времени привозят своих троих детей в Треско на праздники, следуя традиции, которой Уильям наслаждался в детстве», - отметила Смит.

Наследника престола также встретила группа туристов, которые выстроились в гавани, чтобы увидеть его. Фанаты принца Уэльского просили его остаться у них подольше.

«Моя семья очень расстроена тем, что я здесь без них. Дети убьют меня, если я позже не поеду домой», - засмеялся Уильям.