«Мое сокровище»: Анастасия Приходько впервые за долгое время показала сразу троих детей

По случаю Дня матери Анастасия Приходько решила порадовать поклонников редкими кадрами с детьми. Певица показала фотографию с фотосессии, где она с сыновьями и дочкой одеты в family look. На фото артистка держит на руках маленького сына Луку, а рядом ее обнимают сын Гордей и старшая дочь Нана.

В дополнение, в подписи к кадру Приходько поздравила женщин с праздником. Певица пожелала мира в Украине, чтобы все дети могли расти в свободном государстве без войны. А также Анастасия написала, что материнство - это самая важная миссия женщины.

«С Днем матери, дорогие женщины! В этот день я хочу поздравить каждую из вас, ведь быть мамой - это самая ответственная миссия в нашей жизни. Мои дети - это мое главное достижение, мое сокровище, моя энергия, моя сила, мое продолжение рода. Всем матерям нашей свободной и сильной Украины хочу пожелать, чтобы вас любили и ценили ваши дети! Будьте здоровыми, красивыми и счастливыми! Пусть будет мир и счастье в ваших родных домах и на всей нашей родной земле!» - отметила исполнительница.