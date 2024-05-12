Стала известна страна, единственная оценившая выступление представителей Эстонии на 12 баллов

Представители Эстонии суммарно от зрителей и от профессионального жюри получили 37 баллов, из которых 4 – от профессионального жюри, а 33 – от зрителей. Результаты голосования также опубликованы на сайте организаторов конкурса.

От профессионального жюри по 2 балла Эстонии поставили Австрия и Италия. Единственная страна, зрители которой поставили Эстонии 12 баллов - Латвия. Зрители из Финляндии дали нам 7 баллов, из Литвы – 6, а из Украины и Хорватии – по 4 балла.

Эстонское жюри дало 12 баллов представителю Швейцарии, 10 – Украине, 8 – Хорватии. Баллы от 7 до 1 эстонское жюри поставило Франции, Швеции, Израилю, Германии, Италии, Литве и Латвии соответственно.

Зрители из Эстонии отдали свои голоса следующим образом: 12 баллов – Украина, 10 – Хорватия, 8 – Финляндия. Баллы от 7 до 1 эстонские зрители поставили Швейцарии, Израилю, Франции, Литве, Латвии, Ирландии и Швеции соответственно.