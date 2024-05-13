ФОТО Известная певица умилила кадрами того, как сообщила родным о беременности

Артистка не любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни, однако в День матери она поделилась трогательными кадрами из семейного архива. Певица рассказала о том, как сообщила мужу Орландо Блуму о том, что он скоро станет папой. Актер узнал о беременности по FaceTime, ведь он находился на съемках в Праге. Звезда «Властелина колец» искренне улыбается во время видеозвонка с Кэти.

На другом опубликованном видео певица рассказывает о том, что она находится в положении, своим коллегам-судьям «Американского идола» Люку Брайану и Лайонелу Ричи.

Звезда также поделилась кадрами визита к врачу и показала, как выглядел ее округлый животик на разных сроках.

Кэти Перри призвала своих поклонников уважать и ценить своих мам.

«Сегодня я сказала маме, что день, когда я поняла, как сильно она меня любит, - это день, когда у меня родилась моя собственная дочь Дейзи Дав... Нет ничего лучше материнской любви... Никогда не воспринимайте ее как должное… Счастливого Дня матери всем матерям», - написала Кэти.

Дочь Кэти и Орландо Дейзи Дав появилась на свет в августе 2020 года.