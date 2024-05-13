Украинский врач-трихолог Ульяна Эрстенюк на своей странице в Instagram заявила, что качественное очищение кожи головы является одним из основных этапов ухода, пишет Гордон.
«Если этого нет в уходе – про здоровые волосы можно забыть»: трихолог назвала распространенную причину проблем с волосами
«Здоровая кожа = здоровые волосы. Использование бессульфатных шампуней, загрязнения, такие как пыль, себум, остатки средств стайлинга могут забивать поры на коже головы», – написала специалист.
Эрстенюк отметила, что отсутствие очищения или неправильное очищение часто приводит к закупорке волосяных фолликулов, себорейному дерматиту, утончению и выпадению волос.
«Если в твоем уходе нет пилинга – про здоровые волосы можно забыть», – предупредила специалист.
Трихолог объяснила, что омертвевшая кожа создает своеобразный барьер, снижающий эффективность косметических средств, поскольку через нее гораздо труднее проникнуть действующим веществам. Она акцентировала внимание на том, что пилинг нужно выбирать по типу кожи головы. Если пилинг используется регулярно, но улучшений не наблюдается, это значит, что средство выбрано неправильно. Эрстенюк посоветовала в таком случае обратиться за советом к трихологу.