«Если этого нет в уходе – про здоровые волосы можно забыть»: трихолог назвала распространенную причину проблем с волосами

Трихолог объяснила, что омертвевшая кожа создает своеобразный барьер, снижающий эффективность косметических средств, поскольку через нее гораздо труднее проникнуть действующим веществам. Она акцентировала внимание на том, что пилинг нужно выбирать по типу кожи головы. Если пилинг используется регулярно, но улучшений не наблюдается, это значит, что средство выбрано неправильно. Эрстенюк посоветовала в таком случае обратиться за советом к трихологу.