Меган Маркл начали поздравлять с третьей беременностью

Супругу принца Гарри – актрису Меган Маркл – заподозрили в третьей беременности. Дива родила второго ребенка в начале июня. Ей удалось быстро прийти в форму – многие даже завидовали. Ничто не предвещало новостей, как вдруг! – звезда снова начала появляться на публике в платьях типа оверсайз, скрывающих талию. Это ли не знак?

Маркл относительно долго не выходила в свет. Вероятно, после родов у нее было немало хлопот. Появления актрисы на благотворительном мероприятии Global Citizen Live ждали с нетерпением. Она вместе с мужем Гарри произнесла пронзительную речь о важности вакцинации, о спасении человечества, однако фурор на публику произвели не слова, а внешний вид красотки.

Меган позировала в белоснежном платье прямого кроя, украшенном цветами. Было заметно, как супруга принца поправилась. Наряд хоть и не подчеркивал изгибы тела дивы, зато из-под него выглядывал небольшой животик.

Prince Harry and Meghan Markle appear at Global Citizen Live in New York City to call for vaccine equity. pic.twitter.com/q2EP26Nu3i — Mike Sington (@MikeSington) September 25, 2021

«Неужели она скоро снова станет мамой?»; «Что происходит? Маркл опять беременна?»; «Королева будет в шоке!»; «Меган и Гарри, наверное, можно поздравить с грядущим пополнением!» – комментировали внешность актрисы пользователи соцсетей.

Никаких официальных комментариев от членов королевской семьи Британии на тему пополнения пока не поступало.



