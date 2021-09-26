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Меган Маркл начали поздравлять с третьей беременностью

Меган Маркл ФОТО: Angela Weiss

Супруга принца Гарри серьезно преобразилась за несколько месяцев – у дивы появился животик и округлились щеки, пишет Пятый канал.

Супругу принца Гарри – актрису Меган Маркл – заподозрили в третьей беременности. Дива родила второго ребенка в начале июня. Ей удалось быстро прийти в форму – многие даже завидовали. Ничто не предвещало новостей, как вдруг! – звезда снова начала появляться на публике в платьях типа оверсайз, скрывающих талию. Это ли не знак?

Маркл относительно долго не выходила в свет. Вероятно, после родов у нее было немало хлопот. Появления актрисы на благотворительном мероприятии Global Citizen Live ждали с нетерпением. Она вместе с мужем Гарри произнесла пронзительную речь о важности вакцинации, о спасении человечества, однако фурор на публику произвели не слова, а внешний вид красотки.

Меган позировала в белоснежном платье прямого кроя, украшенном цветами. Было заметно, как супруга принца поправилась. Наряд хоть и не подчеркивал изгибы тела дивы, зато из-под него выглядывал небольшой животик.

«Неужели она скоро снова станет мамой?»; «Что происходит? Маркл опять беременна?»; «Королева будет в шоке!»; «Меган и Гарри, наверное, можно поздравить с грядущим пополнением!» – комментировали внешность актрисы пользователи соцсетей.

Никаких официальных комментариев от членов королевской семьи Британии на тему пополнения пока не поступало.


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