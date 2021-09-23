РОСКОШЬ КАК ОНА ЕСТЬ ⟩ Жена Тоомаса Хендрика Ильвеса продемонстрировала, на каких машинах ездят она и ее муж
Супруга экс-президента Эстонии Ильвеса латышка Иева не балует своих поклонников откровениями в соцсетях или снимками семейной жизни.
Супруга экс-президента Эстонии Ильвеса латышка Иева не балует своих поклонников откровениями в соцсетях или снимками семейной жизни.
Но четыре дня назад она опубликовала фото, так сказать, семейного гаража. Номера автомобилей заштрихованы, но модели угадываются легко. Между двух машин уютно устроился и десткий автомобиль. «Семейная парковка», - подписала кадр Иева.
Вы узнали, на каких авто ездят Ильвесы?