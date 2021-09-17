Перечислены продукты, которые не стоит употреблять после 30 лет

Публицист советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, который по содержанию сахара не отстает от мороженого. Это правило распространяется и на мучные изделия - пирожные, кексы, лепешки.

Из меню следует убрать и газировку – она, как пояснила Смит, содержит не только избыток сахара, но и вредные красители, которые потенциально могут вызвать онкологические заболевания, пишут «Аргументы и факты».

В перечень продуктов, которые не рекомендуется употреблять после 30, автор статьи включила мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырные соусы, салями и хот-доги, чипсы, маргарин, кофе со льдом, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты, пиво и алкогольные коктейли.

Отказ от этих продуктов поможет человеку остаться в хорошей форме и стареть «изящно», заключила обозреватель.



