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СЛАБО? ⟩ Неужели такое возможно: вот эта поездка попала в Книгу рекордов Гиннеса

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

До них так быстро преодолеть это расстояние не удавалось ни одной паре животных.

 

Как кошка с собакой — это точно не про них. Необычные рекордсмены появились в книге Гиннеса. Собака Лоллипоп и кошка Сашими вдвоем проехали на самокате пять метров за четыре с половиной секунды. До них так быстро преодолеть это расстояние не удавалось ни одной паре животных, пишет Пятый канал.

Примечательно, что кататься вмести их никто не учил. Каждый по отдельности освоил управление самокатом, и катались по очереди. Но однажды встав на самокат вместе по другому ездить уже не хотят.


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