СЛАБО? ⟩ Неужели такое возможно: вот эта поездка попала в Книгу рекордов Гиннеса

Как кошка с собакой — это точно не про них. Необычные рекордсмены появились в книге Гиннеса. Собака Лоллипоп и кошка Сашими вдвоем проехали на самокате пять метров за четыре с половиной секунды. До них так быстро преодолеть это расстояние не удавалось ни одной паре животных, пишет Пятый канал.