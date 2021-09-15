ФЕЕРИЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ! ⟩ Любимая вечеринка таллиннцев вернулась после долгого перерыва из-за коронавируса

Спустя год вынужденной «коронной» паузы Танцевальный Рай распахнул врата для любителей ночной жизни. Эффектное возвращение устроили организаторы вечеринкой special White Party, где впервые на сцене клуба выступил чемпион мира по слэклайну – Яан Роозе, получивший известность благодаря участию в труппе артистов шоу-балета Мадонны и будучи каскадером-дублером в таких голливудских фильмах как «Кредо убийцы» и «Чудо женщина». Сальто и бесстрашные трюки буквально завораживали и захватывали дух. Красота и грация шоу-балета балерин покоряли сердца, добавляя феерии вечеру.

Только лучшие русскоязычные хиты кружили гостей в танце до самого утра. Всю ночь музыку играли резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Special White Party это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей - настоящий белоснежный рай!

Танцевальный Рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Внимание! Следующая порция замечательного настроения, отличной музыки и жарких танцев будет ждать вас 15 октября на вечеринке BAILE-bon Russian Style в клубе Hollywood.

Следующий Танцевальный Рай special RETRO PARTY пройдет в пятницу, 12 ноября, в ночном клубе Hollywood!

NB! Теперь каждую вторую пятницу месяца в клубе Hollywood русские вечеринки Musicfactory - Tанцевальный Рай и BAILE-bon Russian Style!

Дополнительная информация на официальной странице вечеринки!



