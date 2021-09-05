Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече

Меган Маркл и принц Гарри просят о встрече с королевой. Они хотят лично представить Елизавете II свою дочь Лилибет, которая родилась 4 июня.

«Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди шокированы этим. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что Гарри и Меган заставили пройти Елизавету II в этом году», – поделился подробностями источник.

Пока 95-летняя королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Маркл ко двору. Возможная дата аудиенции также не называется. При этом известно, что Елизавета II не против познакомиться с правнучкой.

Этой весной супруга Гарри обвинила монаршую семью в травле и расизме. Также Меган пожаловалась на непростые отношениях с принцем Чарльзом. В конце августа Елизавета II заявила, что больше не собирается терпеть выходки супругов и обратилась к адвокатам – она подумывает подать на них в суд.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападения недопустимы. Уже все понимают, что хватит!» – отмечал инсайдер.



